شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة أمام البرلمان: تشغيل مليون و613 ألف شاب بالقطاع الخاص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه تم إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

جاء ذلك خلال القاء وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، بيان عن مدى التزام وزارته بتفيذ برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وعرض وزير القوى العاملة جهود الوزارة فى تشغيل الشباب بالداخل قائلا:" تم تشغيل ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكترونى للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوى الإعاقة".

ولفت محمد سعفان وزير القوى العاملة إلى أنه تم عقد 29 ملتقى تشغيل على مستوى الجمهورية وفرت 240 ألفًا و601 فرصة عمل وأنه تم شغل ما يزيد عن 80% من هذه الفرصة فى محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة آلية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح فى توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.