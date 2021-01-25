شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يروى تفاصيل الاحتجاز فى ليبيا: تعذيب وتنكيل بجثث المهاجرين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على مقطع فيديو مصور لأحد المواطنين المصريين الذين تم تحريرهم بواسطة مديرية أمن امساعد الليبية ويدعى أحمد حمدى يروى فيه تفاصيل دخولهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

وقال المواطن المصرى أحمد حمدى وهو من محافظة الإسكندرية، إن دخولهم إلى ليبيا تم بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن عصابات إجرامية احتجزتهم لمدة يومين فى الصحراء بذريعة المساعدة فى نقلهم إلى داخل ليبيا.

وأكد المواطن المصرى تعرضهم للتعذيب على يد عصابة إجرامية بالآلات حادة وترهيب بالأسلحة النارية لإجبار أسرهم على فدية 30 ألف دينار ليبى للإفراج عنهم، مشيرا إلى تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب ما أدى لوفاة ثلاثة مواطنين مصريين بسبب تعذيب العصابات الإجرامية لهم

وكشف المواطن المصرى أحمد حمدى عن تعرض أحد المهاجرين غير الشرعيين لتنكيل بجثته بسبب مقاومته للعصابة الإجرامية ورفضه دفع الفدية لهم، مؤكدا أنه تعرمض لعدد من الطعنات القاتلة على يد العصابة الإجرامية لترهيب باقى المختطفين.

بدوره، قال المقدم أحمد الفرجانى المتحدث الرسمى باسم مديرية أمن امساعد الليبية أن مدير أمن منفذ امساعد البرى وجه رسالة إلى وزير الداخلية الليبى إبراهيم بوشناف حول وقائع خطف وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن السلطات الليبية تتطلع لتنظيم العمالة الوافدة بشكل قانونى وفرض هيبة الدولة على الأجانب الموجودين فيها.

وأكد الفرجانى أهمية حصر عدد الأجانب وإعداد قاعدة بيانات لهم لتحقيق الأهداف الأمنية لضبط المجرمين ومعرفة نشاطهم الإجرامى، مشيرا إلى إمكانية تعظيم استفادة السلطات الليبية من دخول العمالة عبر دفع الرسوم والضرائب على العمالة الوافدة وتوريد الأموال لخزينة الدولة.

كان مصدر أمنى ليبى قد كشف عن أسماء المواطنين المصرين الذين تم تحريرهم خلال الأيام الماضية بواسطة مديرية أمن امساعد، مؤكدا أن عصابات إجرامية اختطفت المصريين بعد دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المصدر الليبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المواطنين المصريين المحررين هم محمد يوسف عبد الوكيل من محافظة البحيرة، كرم عبد المالك إسماعيل من محافظة البحيرة، كريم إبراهيم أمين إبراهيم من محافظة البحيرة، هانى محمد السيد شتيوى من محافظة الدقهلية، أحمد جمال السيد شتيوى من محافظة الدقهلية، مصطفى فرغلى على محمد من محافظة أسيوط.

وأوضح المصدر الليبى أنه من بين المحررين عبد الله عبد العظيم يوسف، عادل رمضان عبد الهادى إبراهيم من محافظة الفيوم، أيمن خلف خليفة عبد الحكم من محافظة المنيا، سامى لبيب صادق صليب، عبد الضاوى لبيب صادق صليب، محمد محمد محمد تهامى عبد الشافى.

وأشار المصدر الليبى، إلى أن الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن امساعد تمكنت من تحرير المواطنين المصريين الآتى أسمائهم وهم إيهاب مرسى عبد الله من مدينة طنطا، أحمد متولى السعيد من محافظة الإسكندرية، إبراهيم عبده حسين من مدينة المحلة، أحمد حمدى حنفى من محافظة الإسكندرية، مصطفى محمد على من محافظة الإسكندرية، هانى تجيف على من محافظة بنى سويف، يوسف فتحى عبد العظيم من محافظة بنى سويف، أشرف عبد الحميد من محافظة أسيوط، عرفات شعبان أحمد من محافظة سوهاج، عبد الله محمد عبد الستار من محافظة الفيوم، إسلام محمود محمد من محافظة بنى سويف، وشعبان سعيد محمد من محافظة بنى سويف.