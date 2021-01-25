شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تطوير الريف فرصة عظيمة وقوة دفع كبيرة للصناعة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنمية وتطوير الريف المصرى فرصة عظيمة للصناعة المصرية لتكون قوة دفع لها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف الرئيس ، فى كلمتة اليوم خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69:" بقول للمصانع اللى بتسمعنى من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نعمل قوة دفع كبيرة للصناعة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة..العمل ليس قائم على شركات المقاولات فقط، كل الدولة المصرية مدعوة لتكثيف الجهود ليتم اخراجها بالشكل الذى يتناسب مع والموارد التي خصصت لمشروع تنمية الريف المصرى والتي تصل الى 500 مليار جنيه".

وأضاف الرئيس: "نتعامل مع واقع غير منظم إحنا هنخش على قرى غير منظمة وتشكلت ، بالإضافة الى نمو توابعها..عاوزين نعمل شغل مخطط وهيبقى فيه كتير من الجهد والتحدي ، مؤكدا : " نحن جادين في أن ننهى هذا الأمر تماما من مصر فكرة أن هناك ريف يعاني أهله..وسترون إن شاء الله هذا الأمر واحنا بنحتفل بكل مرحلة واحنا بنخلصها".