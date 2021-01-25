شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يوزع إرشادات المرور والورود على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع ضباط وضابطات من كافة أجهزة مديرية أمن القاهرة والعديد من الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين وكذلك على المترددين على الأماكن الشرطية من أقسام شرطة ووحدات تراخيص المرور.

وشملت تلك الهدايا ورود وشيكولاتة ولعب أطفال وبعض المستلزمات المدرسية من مساطر وأقلام وكراسات وبلوك نوت بالإضافاة لأكواب تحمل شعارات عيد الشرطة التاسع والستون وكذلك كمامات ومعقمات ومطهرات للأيدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالإضافة لمطويات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا وأخرى تشمل إرشادات مرورية.

كما شملت الهدايا إرشادات للوقاية من أخطار الحريق في إطار الدور المجتمعي والإرشادي لجهاز الشرطة و عبر المواطنين عن سعادتهم وقدموا التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم مؤكدين على التلاحم والترابط الكبير بين الشرطة والمواطنين.