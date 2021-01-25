شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بـ8 قطارات إضافية من 2 فبراير لـ5 مارس المقبل لدعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد الدفع بعدد 8 قطارات إضافية خلال الفترة من 2 فبراير حتى 5 مارس المقبل بجانب زيادة تركيب بعض القطارات بعربات إضافية لدعم وتشجيع السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان، حيث ستقوم القطارات والعربات الإضافية من الإسكندرية والقاهرة فى اتجاه المعالم السياحية بمدينتى الأقصر وأسوان.

وقالت هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتى إطار خطة وزارة النقل لتوفير كل سبل الراحة لركاب القطارات وللتيسير عليهم ودعم تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان، حيث تضم القطارات الإضافية قطارى مكيف رقمى 1936 و1937 القاهرة ـ أسوان والعكس، حيث تقوم من القاهرة 6.50 مساء ليصل أسوان 6.55 صباح اليوم التالى وتقوم من أسوان 3 عصرا ليصل القاهرة 3.25 عصر اليوم التالى.

وقطارى vip رقمى 2014 و2015 القاهرة ـ أسوان والعكس بحيث تقوم من القاهرة 9 مساء ليصل أسوان 9.40 صباح اليوم التالى وتقوم من أسوان 4 عصرا ليصل القاهرة 4.20 عصر اليوم التالى، وقطارى روسى رقمى 1118 و1119 القاهرة ـ أسوان والعكس تقوم القاهرة 10.20 صباحا لتصل أسوان 11.5 مساء نفس اليوم وتقوم من أسوان 9.20 صباحا لتصل القاهرة 9.50 مساء نفس اليوم.

وقطارى مكيف رقمى 1938 و1939 تقوم من القاهرة 11.45 مساء لتصل أسوان 11.55 صباح اليوم التالى وتقوم من أسوان 10.30 مساء لتصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالى، بالإضافة إلى زيادة تركيب 9 قطارات تعمل بخطوط القاهرة ـ أسوان والعكس والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس بعربات إضافية.

ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بضرورة الحفاظ على قيام هذه القطارات فى مواعيدها المقررة والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من حيث أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كرونا، مشددًا على ضرورة التزام العاملين والركاب بارتداء الكمامة حفاظًا على سلامتهم وتوفير خدمة مناسبة تليق بجمهور الركاب.