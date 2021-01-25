شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شبكة القطارات السريعة وتكلفتها والبرنامج الزمنى للتنفيذ × 19 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الدولة لتنفيذ شبكة خطوط قطارات سريعة تغطى كافة أنحاء الجمهورية، ويقدم ”الخليج 365” فى 19 معلومة أهم التفاصيل عن هذه الشبكة وأطوالها وتكلفتها والبرنامج الزمنى لتنفيذها خلال التقرير التالى:

1ـ شبكة القطارات السريعة تضم 7 خطوط جديدة.

2ـ الشبكة الجديدة تمتد بأطوال 2645 كم.

3ـ تكلفة الشبكة الجديدة بالكامل تصل إلى 31.5 مليار دولار تقريبا.

4ـ سيتم تنفيذ مشروع شبكة القطارات السريعة على مرحلتين.

5ـ المرحلة الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كم وتكلفة 22.7 مليار دولار.

6ـ المرحلة الثانية مستقبلية وتشمل خطين بأطوال 670 كم وتكلفتها 8.8 مليار دولار.

7ـ المرحلة أولى حالية شرعت الدولة في تنفيذها.

8ـ أول خط بالمرحلة الأولى يمتد من العين السخنة حتى العلمين الجديدة بأطوال 460 كم وتكلفة 6.3 مليار دولار.

9ـ سيتم تنفيذ أول خط قطارات سريعة خلال عامين.

10ـ أول خط يربط مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والحمام.

11ـ الخط الثانى يمتد 6 أكتوبر حتى الأقصر بأطوال 640 كم وتكلفة تبلغ 8.34 مليار دولار.

12ـ الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة يمتد من الأقصر حتى الغردقة بأطوال 285 كم وتكلفة 2.7 مليار دولار.

13ـ الخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان بأطوال 210 كم وتكلفة 2.74 مليار دولار.

14ـ الخط الخامس يمتد من العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح بأطوال 200 كم وتكلفة 2.6 مليار دولار.

15ـ الخط السادس وهو يدخل ضمن المرحلة الثانية من المستقبلية من شبكة القطارات السريعة ويمتد من العين السخنة حتى الغردقة بأطوال 320 كم وتكلفة 4.172 مليار دولار.

16ـ الخط السابع وهو أيضا ضمن المرحلة المستقبلية ويمتد من سفاجا حتى برنيس بأطوال 350 كم وتكلفة 4.564 مليار دولار تقريبا.

17ـ خطة القطارات السريعة بالكامل ستشارك فى تنفيذها شركات المقاولات المصرية بحيث تتولى أعمال تنفيذ الإنشاءات والأعمال المدنية.

18ـ ستقوم شركات أجنبية عالمية متخصصة بأعمال تنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بخطوط الشبكة السرعية وتوريد وتركيب بوابات التذاكر بالمحطات وتصنيع وتوريد القطارات التى ستعمل بكل خط عقب تنفيذه بشراكة محلية.

19ـ شبكة القطارات السريعة ستكون بمثابة شبكة سكة حديد جديدة لنقل الركاب والبضائع لكنها فائقة السرعة بسرعات تصميمة تصل إلى 250 كم فى الساعة.