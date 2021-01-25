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​السبت.. المرشحون لانتخابات فرعيات المحامين يقدمون توكيلات مندوبيهم للاعتماد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال عضو مجلس نقابة المحامين، أمين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية صلاح سليمان، إن اللجنة تبدأ في تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقًا للنموذج المعد، ابتداء من السبت المقبل الموافق 30 يناير الجاري.

وأوضح سليمان، في بيان له اليوم، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوًا في الجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة للتوكيل، مضيفًا: "ينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أية توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ".

وذكر عضو مجلس النقابة، أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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