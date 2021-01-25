منها "57357".. مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية من 75% من فواتير الكهرباء والمياه والغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية، رسميًا اليوم الاثنين، بمشروع قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الاجتماعية.

جاء ذلك بعد أن حصل على التوقيعات المنصوص عليها وفق اللائحة الدخلية للمجلس، حيث نصت المادة الأولى أن يضاف لنص الفقرة "ي" بالمادة 18 النص الآتي، تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

وأكدت المذكرة أنه لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في المقام الأول دون هدف تحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب علي الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو إلتزام دستوري يقع علي عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الإجتماعي في الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور.