أخبار مصر

السعودية الأكثر تواجدًا.. وزيرة الهجرة للنواب: لدينا 10 ملايين مصري مسجل بالخارج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة عادت بقرار رئاسي في 2015، لتنضم مجددًا إلى جسد الحكومة، وأنها تتعامل مع شرائح مختلفة من مصريين الخارج، بما فيهم المهاجرين غير الشرعيين.

مكرم قالت لنواب البرلمان: "لدينا 10 مليون مصري في الخارج.. "بشكل مسجل"، لأنه عدد لايعكس عدد المصريين في الخارج بشكل حقيقي، وأن الـ 10 ملايين مصري موزعين في كافة دول العالم، مابين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة".

وتابعت: "أكثر تواجد للمصريين في الخارج بدولة "، لافتة إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا