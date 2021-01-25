١١ إجراء.. وزيرة الهجرة تستعرض جهود حل أزمة العالقين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، جهود الوزارة منذ أزمة العالقين المصريين عقب توقف حركة الطيران العالمية خلال الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها حماية مواطنينا بالخارج.

فيأتي ذلك في إطار عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفي ضوء ما يواجهه العالم من تفشي لفيروس كورونا وضمن استراتيجية عمل الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس.

وجاءت تلك الإجراءات على النحو التالي:-

تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بالخارج ممن تواجههم مشاكل في مغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها عدد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الشأن خصصت الوزارة بريد إلكتروني ورقمي تواصل عبر الواتس آب لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وكذلك إعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة.

تم العمل على التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات وبعثاتنا الدبلوماسية بالدول المعنية للتعاون في حل تلك المشكلات حيث تم بالفعل اتخاذ الإجراءات التالية:

1- التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات:

تم التواصل مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص PCR، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

2- تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية:

تم التواصل مع السيد/ وزير الطيران المدني لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران) وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 9 مارس وحتى 24 مارس، بواقع ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة – القاهرة، وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة – القاهرة، وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض والدمام والقصيم وأبها.

3 - التواصل وتنسيق الجهود نحو حل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن:

تم التواصل مع السيد سفير الأردن بمصر، لمتابعة قضية نحو مائتين من المصريين العالقين بمطار الأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل الأزمة بالتنسيق الجانب الأردني.

4 - التواصل والتنسيق لإعادة ما يقرب من 3000 من المصريين عالقين بالسودان:

حيث نجحت وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المصرية والسودانية وتعاون منظمات المجتمع المدني في عبور ونقل 1900 طالب ومواطن مصري ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان، بعد العديد من الاستغاثات التي وصلت لوزارة الهجرة بوجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.

5- التواصل والتنسيق لتيسير تغيير المصريين بالخارج موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس:

تم التواصل مع السيد/ وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.

تم التواصل مع السيد/ وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.

6 - التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات:

تم التواصل مع السفير/ أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدني المصرية، لتنسيق عودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد في تنفيذ طلب عودتهم في أقل من 24 ساعة.

7 - حل مشكلات الحالات الإنسانية:

التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.

8- عودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس:

نجحت وزارة الهجرة في التنسيق لعودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة، وذلك بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.

9- التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم:

وفيما يتعلق بالمعتمرين المصريين الذين انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة، تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني eservices.haj.gov.sa.

10- تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن:

التنسيق مع وزير الطيران المدني المصري السيد/ محمد منار تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، وذلك بعد أن طالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات، وذلك لرصدها وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.

11- تسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة:

التنسيق مع السلطات البريطانية ووزير الطيران المدني المصري لتسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار "جاتويك"؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة، وبالفعل تم تسيير طائرتين يوم 26