شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الوادى الجديد» تهنئ القيادات الأمنية بالمحافظة بعيد الشرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الإثنين، وفدًا من قطاع تعليم المحافظة برفقة الدكتور جمال حسن وكيل المديرية لتقديم التهنئة إلى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد والضباط والجنود والأفراد بمناسبة عيد الشرطة المصرية ال ٦٩.

وقال «النيلى» في تصريحات صحفية، إن «ذكرى عيد الشرطة تدل على بسالة وقوة رجال الشرطة، والايام تعود بكل الخير على مصر وشعبها ونحن ننعم بالأمن والأمان»، داعيًا «المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة المصرية رمز العطاء والتضحيات في سبيل استقرار الوطن وأمنه وأمانه».

من جانبه، أبدى اللواء محمد توفيق مدير أمن المحافظة، تقديره وامتنانه عن هذه اللفتة الطيبة والتى لها أبلغ الأثر في نفوس جموع رجالات الشرطة بأرض المحافظة.