شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: مساعدات مالية ومعاش تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام ،والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعددٍ من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعيات بالديوان العام.

خلال اللقاء قام محافظ الشرقية بتقديم مساعدات مالية لعدد ٦ أسر، مقدمة من مديرية التضامن الإجتماعي للأسرالأكثر إحتياجاً ،والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة لهم، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم وتبين مدى إستحقاقهم لتلك المساعدات.

وجه المحافظ، مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً، ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة .

وحرصاً منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ،ومدير عام التأمين الصحى بالشرقية، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أو يعاني أبنائها الصغار من شلل دماغى وتوحد ،أو مصابون بأورام ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار .

كلف المحافظ، مدير مديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل لتوفير حياة كريمة لهم.

وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بشكوى من عدم وجود سكن يليق به وبأسرته، ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام، بفحص حالة المواطن وإجراء بحث إجتماعي على حالته، لبحث إمكانية توفير سكن له من المخصص للأسر الأولى بالرعاية .

كما وجه المحافظ، رئيسي مركز الحسينية، وحي أول الزقازيق، بالسير في إجراءات ترخيص إقامة كشكين في الأماكن المسموح بها، وذلك بعد أن تقدمت حالتين خلال لقاء المواطنين بطلب للموافقه على إقامة كشك، ليمثل مصدر دخل لهما ويساعدهما في تحمل نفقات المعيشة.

وفى نهاية اللقاء قدمت المواطنة سامية عبداللطيف من ذوي الهمم، الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لها في مكتبه الإسبوع الماضي، ومنحها تروسيكل وإعانة مالية لمساعدتها في تحمل نفقات المعيشة .