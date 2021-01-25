شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تقديم الخدمات عبر منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انه لن نسمح بتقديم الخدمة إلا من خلال منظومة الشباك الواحد عبر مراكز التطوير التكنولوجى المنتشرة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك اثناء رئاسته لجلسة أجتماع المجلس التنفيذي بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان، بجانب اللواء أشرف أدريس مساعد مدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وخلال الأجتماع أعلن اللواء أشرف عطية عن إحلال وتجديد سيارات البيك آب ( الكبود ) بسيارات ميكروباص حديثة بواقع 712 سيارة ومتبقى 288 سيارة على مستوى مدينة أسوان والذى سيتم تفريغها من هذه السيارات بنهاية يونيو القادم بينما لن يتم تشغيلها بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنهاية العام الحالى.

ووجه المحافظ إدارة المرور والمحليات بمراجعة تراخيص مركبات التوك توك ومصادرة أي مخالف منها لتحقيق السيطرة المطلوبة، وبالتوازى مع ذلك يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأجهزة الأمنية للتعامل الرادع مع المخالفين داخل الأسواق والقضاء على العشوائيات، على أن يتم توريد أي مضبوطات للخضراوات والفاكهة والمستلزمات المختلفة لدور رعاية الأيتام.