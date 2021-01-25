شكرا لقرائتكم خبر عن رسلان يتفقد محطة مصر ويهنئ الشرطة بالعيد التاسع والستون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد جولة بمحطات القاهرة، كوبري الليمون، الشرق لمتابعة إنتظام سير العمل بها، وأثناء جولته وجّه بضرورة الإهتمام بنظافة مداخل المحطات والواجهات الخارجية لها، والتنبيه على تواجد كمسارية الأبواب بأماكنهم لتنظيم عملية دخول وخروج الركاب والتأكد من حصولهم على تذكرة السفر قبل إستقلال القطار، وكذلك التأكيد على إلتزام الركاب بإرتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم، كما تابع الإجراءات الإحترازية المتمثلة في أعمال التعقيم والتطهير التي يتم تنفيذها داخل القطارات والمحطة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع رسلان خلال جولته تنفيذ الخطط الأمنية وخطط الحماية المدنية لتأمين المحطات ومنشأت الهيئة والتأكيد على صلاحية كاميرات المراقبة وطفايات الحريق وزيادة الوعي الأمني للعاملين بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات، كما حرص خلال الجولة على تقديم التهانى لرجال الشرطة المخلصين في عيدهم التاسع والستون متمنيا لهم دوام التوفيق خلال أداء عملهم وحفاظهم على أمن وسلامة البلاد .