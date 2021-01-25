شكرا لقرائتكم خبر عن تكييف شارب +++++ A تكنولوجيا يابانية فائقة والأعلى كفاءة في توفير الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبح جهاز التكييف من الأجهزة الضرورية في حياتنا، كما أن أهميته واستخداماته لم تعد تقتصر على فصل الصيف فقط ولكن أصبح ضروريا في ظل الأجواء الباردة في فصل الشتاء أيضا، ولكن ما الذي يهم العميل عند شراء جهاز التكييف ؟، هل البحث عن أعلى جودة وأفضل تكنولوجيا؟ أم التكييف الأقل استهلاكا للكهرباء؟ أم الأكثر تنقية للهواء والذي يوفر بيئة صحية جيدة؟ والحقيقة أن هذه العوامل جميعا تجتمع في جهاز واحد هو الأكثر مبيعا في الأسواق المصريه وهو تكييف شارب الذي يجمع كافة هذه المتطلبات بالاضافة إلى عامل الضمان وخدمة مابعد البيع التي تتميز به مجموعة العربي.

وعن+++++ A المسؤولة عن رفع مستوى كفاءة الطاقة والموجودة في تكييف شارب يؤكد المهندس محمد عبدالجيد العربي رئيس عمليات التصنيع بشركات العربي: يعد التصنيف المتقدم لكفاءة الطاقة للتكييف الذي يصل إلى المستوى A+++++ هو أعلى تصنيف دولي معتمد لكفاءة الطاقة من قبل المؤسسات والهيئات الفنية المتخصصة في المواصفات والمقاييس المصريه وفي ظل تعدد الأجهزة المستخدمة في المنازل أو الشركات يقع أختيار العملاء الأول على خاصية تقليل استهلاك الكهرباء لتقليل النفقات عن المستهلك

وأضاف أن تكييف شارب مزود بالبلازما الكلاستر والتي توفر بيئة صحية خالية من الأتربة والفيروسات والميكروبات وأيضا نظام الفلاتر التي تنقي الهواء بشكل طبيعي وليس مجرد تغيير للهواء فقط، بالاضافة إلى خواص عديدة تخدم توزيع وتدفق الهواء داخل الغرفة مثل خاصية Super jet Mode،My AREA ،وخاصية COANDA لتوفير الراحة التامة، مؤكدا على استخدام غاز فريون صديق للبيئة لتحقيق الأمان الكامل للمستهلك وحماية البيئة وسلامتها.

وأشار العربي إلى اختبارات الجودة والأمان التي تتم على أجهزة تكييف شارب في مركز البحوث والتطوير بمجموعة العربي للتأكد من جودة التصنيع وملائمة الظروف البيئية المختلفة لمكونات التكييف