شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى والتحفظ على 8 شيش وتوريد 90 طن قمامة في مدينة سمسطا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، برئاسة ناصر أحمد سيف النصر، رئيس مركز ومدينة سمسطا، وفريق العمل بالوحدة المحلية والوحدات القروية بصيانة وإصلاح طريق دشطوط أمام عزبة خليل بعد هبوط جزء من الطريق، وذلك حفاظًا على المواطنين وتيسير الحركة المرورية والإزالة في المهد لمخالفة أحد المواطنين قام بالتعدي على أرض قرية سمسطا الجديدة بوضع مواسير ري، وتم التعامل على الفور وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وبشأن تداعيات فيروس كورونا، تم غلق مقهى والتحفظ على 8 شيش وجدت بمقهى مخالفًا بذلك الاجراءات الاحترازية والوقائية لتداعيات فيرس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وقال رئيس المدينة إن عمال النظافة بالشوارع والميادين العامة قاموا برفع القمامة من الحاويات الثابتة والجمع من المنازل ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز وتوريد 90 طن قمامة ورفع المخلفات الصلبة وتوريدها لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي، كما تم وقص وتهذيب أشجار ونجيل وحدة مرور سمسطا، وكذلك رش وتعقيم المبنى تمهيدًا لافتتاحه وتمهيد وتسوية طريق شارع 26 يوليو والطريق الدائرىي بمدينة سمسطا بجليد الوحدة المحلية ومرور قسم البيئة بقرية الشنطور وعزبة بشرى وتحرير 11 محضر بيئة وصيانة 25 كشاف إنارة بطريق العمارات السكنية بمنطقة الشيخ عبود وشارع المدرسة الفنية وتركيب لمبات موفرة على أعمدة الإنارة، وتم صيانة حوالي 180 كشاف وتركيب 45 من اللمبات الموفرة بقرى بدهل ومازورة ودشطوط لانارة طرق بدهل – نزلة سعيد – منطقة داير الناحية بقرية دشطوط – والطريق الرئيسي بقرية الشنطور ومنطقة السيد محمد بقرية مازورة.

وأشار إلى أنه تم إصلاح عطل الخط الرئيسي لمياه الشرب وبالتنسيق مع شركة مياة الشرب تم إصلاح العطل ورد الشئ لأصله بعد الإصلاح، ورش وتعقيم مبنى وحدة مرور سمسطا، وصيانة أعمدة الإنارة بعزبة حمد عبدالتابعة لبندر سمسطا وكذلك طريق سمسطا بني مؤمنة.