شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة كفرالشيخ تشهد حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكل مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة العامة بكل الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بالمدينة والقرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة وتركيب الأعمدة بقرية السالمية.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ كل الحاويات ونظافة الطريق الدولى الساحلي وقص وتهذيب الأشجار والنخيل، وكذا رفع الأتربة والمخلفات الصلبة، والتراكمات على جانبي الطريق وإزالة الحشائش الضارة فضلاً عن تسوية التربة الرملية، ونظافة الطريق الدولى الساحلى ورفع كل المخلفات أولاً بأول، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري برية لاصيفر، والورق، وسد خميس، والقن، ومنشأة عباس.

وفي سياق متصل، قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات وتوفير الأشجار ونباتات الزينة لتجميل شوارع وميادين المدينة، وقريتي الزعفران، والكفر الشرقي، ونقل تراكمات القمامة إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى تركيب وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بطريق الرافد الدولى بنطاق الوحدة المحلية بغرب تيرة.

وأشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية، ورفع مخلفات وتراكمات القمامة بقريتي أبوبدوى، والحوة.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بقرية المرازقة، وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.