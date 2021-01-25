شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير بيوت الطلبة بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإقامة ملعب ثلاثي لخدمة الطلاب المقيمين بمقر بيوت الطلبة بمدينة الخارجة وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية به، بالإضافة إلى إقامة حديقة مجهزة بالمقاعد والبرجولات لتكون متنفس طبيعي لهم، ورفع السور المحيط لمستوي آمن.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال التطوير التي تجري بمقر بيوت الطلبة والطالبات والتي تبلغ تكلفتها 3.5 مليون جنية، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ورئيس مركز الخارجة ومديري الإسكان والتضامن الاجتماعي، حيث وجه باستغلال فترة توقف الدراسة خلال إجازة نصف العام للانتهاء من كافة الأعمال، وذلك لتوفير مقر إقامة ملائم للطلاب البالغ عددهم 200 طالب وطالبة من أبناء مركز الخارجة.