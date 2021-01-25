شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يضعا إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد عزب، مساعد وزير الداخلية،مدير أمن كفرالشيخ، اليوم الاثنين،إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحي سخا بمدينة كفرالشيخ، كما قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق مصطفي، مدير قطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء رئيس هيئة الأمن القومى بكفرالشيخ ،واللواء إسلام صلاح، رئيس هيئة الرقابة الادارية بكفر الشيخ، والمستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفرالشيخ، والمستشار العسكري للمحافظه ،والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب ،وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،ووكلاء الوزارات.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة، إلى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ ،و الضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى ٦٩ لعيد الشرطة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكداً أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها ،سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

كما قدم اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم إكليلا من الزهور للواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ،مقمين التهنئة لكل رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة.