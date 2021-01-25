شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أبشواى بالفيوم يهنئ رجال الشرطة بعيدهم التاسع والستين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، يرافقه وفدا من القيادات التنفيذية والشعبية بزيارة إلى مركز الشرطة، لتقديم التهنئة بعيد الشرطة المصرية التاسع والستين لقيادات وضباط وأفراد مركز شرطة أبشواي.

قدم رئيس المدينة التهنئة إلى اللواء أشرف عبدالحفيظ، مساعد مدير الأمن رئيس قطاع غرب، والعقيد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة أبشواي، والرائد عادل محفوظ، نائب مأمور مركز الشرطة، والرائد كريم محرم، رئيس مباحث أبشواي.

ونقل رئيس المركز تهاني أهالي ومواطنين مركز أبشواي إلى رجال الشرطة البواسل درع الأمن والأمان وعرفانا بتضحياتهم وتقديمهم الغالي والنفيس لحفظ استقرار البلاد وأمنها، كما تم عمل احتفالية بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح أبطالنا من شهداء الجيش والشرطة أمام النصب التذكاري والذي أنشأه رئيس المركز بوسط المدينة تخليدا لذكرى الشهداء من الجيش والشرطة، حيث يمثل خريطة مركز أبشواي مدون عليها اسم كل شهيد حسب موقعه.

وخلال كلمة رئيس المركز، أثنى على الجهود المبذولة من القيادات الأمنية بمركز أبشواي، وحسن تعاونهم الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.

شارك بالاحتفالية مركز شباب ابشواي والإدارة التعليمية.