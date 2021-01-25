شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بوضع أكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف بإدارة قوات الأمن، بمناسبة عيد الشرطة 69، حيث عزفت الموسيقي العسكرية لحن سلام الشهيد وتم قراءه الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأشاد «الزملوط» بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، مؤكدًا دعمه الكامل لكل أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة.