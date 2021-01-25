شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تطالب برفع أسعار التبغ والضرائب المستحقة عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وأمانة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، بيانًا مشتركًا، الاثنين، بخصوص مكافحة التبغ إلى الدول الأعضاء في الإقليم.

ودعت المنظمة جميع البلدان الإقليم مواصلة ما تبذله من جهود مكافحة التبغ وإضافة تدابير فعالة أخرى للحد من الطلب على التبغ، مثل زيادة الأسعار والضرائب التي توفر أيضًا للبلدان إيرادات هي في أشد الحاجة إليها؛ وحظر الإعلان عن التبغ ورعايته والترويج له؛ ووضع صور تحذيرية على منتجات التبغ وتغليف هذه المنتجات تغليفًا بسيطًا.

وترد هذه التدابير ضمن أولويات الاستراتيجية العالمية لتسريع مكافحة التبغ التي اعتمدتها الدورة الثامنة لمؤتمر أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

وقال البيان الصادر غن المنظمة: «سوف نظل نتذكر عام 2020 بأنه العام الذي تغير فيه كل شيء بسبب جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من الجائحة، اتجه 17 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى حظر تعاطي التبغ في الأماكن العامة من أجل حماية السكان من هذه الجائحة غير المسبوقة».

وأضاف البيان: «هذه هي المرة الأولى التي تتغير فيها الأعراف الاجتماعية المتعلقة بتعاطي التبغ لصالح سلوكيات أنفع للصحة، ولذلك يشهد الإقليم انخفاضًا في تعاطي التبغ للمرة الأولى، ولكن يجب الحفاظ على هذا الزخم طوال مدة الجائحة وبعدها إذا أردنا الحفاظ على هذه المكاسب الصحية».

وتابع البيان: «لقد التزمت البلدان في شتى أنحاء العالم بالحد من تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 في إطار جدول أعمال الأمراض غير السارية، وإذا استمر العمل بوتيرته الحالية، فيمكن أيضًا تحقيق هذه الغاية في إقليم شرق المتوسط».

وأكد البيان أن التبغ غير القانوني الرخيص يُضعِف مكافحة التبغ ويقلل الإيرادات الحكومية من الضرائب، موضحًا أن بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أداة رئيسية من أدوات السياسات لمواجهة هذه المشكلة.

وأوضح البيان أن البروتوكول الخاص بالقضاء على تجارة التبغ، لم ينضم إليه سوى 7 بلدان فقط من إقليم شرق المتوسط.

وقال البيان: «بعد مرور نحو 16 عامًا على بدء نفاذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، لا تزال العقبة الرئيسية أمام مكافحة التبغ تتمثَّل في تدخُّل دوائر صناعة التبغ والجهات التي تعمل على تعزيز مصالحها. فإن دوائر صناعة التبغ، لكي تزدهر أعمالها التجارية التي تُقدَّر بمليارات الدولارات، تحتاج إلى الاستعاضة عن المتعاطين الذين يموتون أو يُقلعون عن التدخين بإيقاع الجيل القادم من المتعاطين الشباب في شباك منتجات التبغ والنيكوتين. وعلى الرغم من عدم وجود بَيِّنات مستقلة كافية تثبت أن منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة سوف تقلل من تعاطي التبغ، فإن كثيرًا من الشباب أصبحوا مدمنين للنيكوتين بسبب هذه المنتجات».