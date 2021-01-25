شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الشرطة.. محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، التهنئة للواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، وقاما بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، بمبنى قوات الأمن.

وقدم المحافظ، التهنئة القلبية للقادة والضباط والصف والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة، مؤكدا أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم، من أجل إعلاء القانون.

وقدم المحافظ، درع المحافظة لمدير أمن القليوبية، تقديرا له على جهوده وللتهنئة بعيد الشرطة.

وجاءت التهنئة بحضور القيادات الأمنية والرقابية، ونائبي المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد والعديد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وفى نهاية الاحتفالية قام الهجان بتوزيع الورود على الضباط والأمناء والجنود للتعبير عن أصدق وأخلص التهانى القلبية بمناسبة عيد الشرطة.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة لمدير أمن القليوبية بمناسبة عيد الشرطة الـ69

محافظ القليوبية يقدم التهنئة لمدير أمن القليوبية بمناسبة عيد الشرطة الـ69

محافظ القليوبية يقدم التهنئة لمدير أمن القليوبية بمناسبة عيد الشرطة الـ69

محافظ القليوبية يقدم التهنئة لمدير أمن القليوبية بمناسبة عيد الشرطة الـ69