شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تخطى المساحات المزروعة بالقمح 3 ملايين فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى المساحات المزروعة من القمح تخطت 3 ملايين فدان حتى الآن، وجارى الحصر للوصول الى المستهدف وهو 3.5 مليون فدان.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه يجرى حصر المساحات المزروعة من محصول القمح على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية، موضحا أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة وحل مشاكلهم.

وتابع الشناوى، إن هناك متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لزراعة محصول القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المنزرعة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، مشيراً إلى أن هناك برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة انتاج القمح.

قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع مديريات الزراعة على مستوى محافظات الجمهورية تواصل حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح والفول البلدى على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية الحالية، موضحا أن هناك لجان دورية للمرور على زراعات جميع المحاصيل الشتوية وتقديم جميع البرامج الارشادية وحل مشاكلهم لزيادة الانتاجية .

ولفت محمد يوسف، أن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف المقررات السمادية لجميع الزراعات الشتوية وخاصة القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المنزرعة تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، بالإضافة الى عمل برامج توعوية لاتباع جميع الارشادات والتوصيات فى الرى والتسميد لزيادة الانتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية.