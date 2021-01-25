وزير القوى العاملة: 72 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية لتوفير عمالة

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القاهرة - سامية سيد - استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، خطة تطوير منظومة التدريب وتعظيم مخرجاته لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل، حيث وصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة تصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتا فى 25 محافظة فضلا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشه فى المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة.

وقال سعفان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، إن ما تقوم به الوزارة من تنفيذ برامج التدريب المهنى لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، عن طريق اكتساب المتدرب المعارف والمهارات اللازمة، بهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وبين خريجى الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني.

وأضاف سعفان، أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، لافتًا إلى أنه استكمال مشروعات إنشاء وتجهيز 6 مراكز تدريب مهنى، كما تم الانتهاء من مشروع تجهيز وتشغيل عدد 7 وحدات ثابتة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة خلال تلك الفترة، وتجهيز وتطوير البنية التحتية لعدد (166) ورشة تدريبية جديدة فى مراكز التدريب المهنى الثابتة.

وأشار سعفان إلى أنه تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36 منهج تدريبى، وذلك عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى والصناعة، فضلا عن الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية " على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية.

ونوه وزير القوى العاملة، إلى أنه تم إنهاء من مشروع تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت فى قرى ونجوع 27 محافظة، وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وقد قمنا بإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهلكها منذ تسعينيات القرن الماضى، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة، وواصلوا الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة فى خدمة شباب وسيدات مصر، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح محمد سعفان، أن كل وحدة تقوم بالتدريب على مهن الملابس الجاهزة، وكهرباء تركيبات، والسباكة الصحية المنزلية، وكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، حيث يتم تدريب عدد 30 متدربا شهريا على المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم فى توفير "حياة كريمة" لهم.

ونوه وزير القوى العاملة، إلى منح عدد مليون وثلاثمائة وعشرين ألفًا شهادة قياس مستوى المهارة يستطيع من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى مساره الوظيفي.