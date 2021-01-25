شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تستجيب لسيدة ناشدت توفير عناية لولدها المصاب بجلطات المخ بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت القارئة شيماء أحمد إبراهيم غانم مقمية بمحافظة الإسكندرية، عبر خدمة صحافة المواطن، وزارة الصحة والمسئولين، بتوفير سرير رعاية ولدها أحمد إبراهيم غانم، البالغ من العمر 69 عاما، ويعانى من نزيف بالمخ ويحتاج لعناية مركزة، نظرا لتدهور حالته الصحية.

وأوضحت القارئة شيماء، فى رسالتها، أنه والدها مريض مصاب بعدة جلطات ويعانى من نزيف على المخ وعمل عملية شفط بالمخ متواجد فى أحد مستشفيات بالإسكندرية التخصصى، ويحتاج إلى غرف عناية مركزة حكومية.

أكدت الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، أنه ردا على مناشدة القارئة شيماء أحمد بتوفير سرير رعاية بالعناية المركزة لوالدها قد تم إبلاغ غرفة العمليات وتم إيجاد سرير بالعناية المركزة لوالدها فى مستشفى العامرية العام.

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تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.

ويجدد ”الخليج 365” دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو ”الخليج 365” مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.