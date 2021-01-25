شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه باستغلال كورنيش المقطم سياحيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية بحى المقطم، برفقة اللواء طارق اليمنى رئيس الحى، تابعت خلالها خطة الرصف، وكورنيش المقطم، موجهة بالاستفادة قدر الإمكان من الموقع أو استثماره سياحياً ليعود بإضفاء مظهر راقى وجمالى بالمنطقة، يستفيد به المواطن، واستغلاله سياحيا ليعود بالنفع العام على الدولة.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة، مجمع الأديان، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لتشطيب المسجد والكنيسة تمهيدا لافتتاحهم قريباً، كما زارت حي الأسمرات وتم لقاء رئيس حي الأسمرات، وتفقدت موقع مشروع الطريق الجديد الذي يربط بين الأسمرات والطريق الدائري موجهة بالتعاون فى تذليل اى عقبات تحول دون استكمال اعمال التطوير الجارية.

كما عقدت اجتماع داخل مقر حى المقطم بحضور اللواء طارق اليمنى رئيس الحى وجميع مديري الإدارات بالحى، وتم مناقشة مديري الإدارات وعرض المعوقات التي تواجههم خلال تأدية أعمالهم، حيث أكدت على تذليل اى عقبات تحول بينهم وبين امكانية ادائهم لوظائفهم وتقديم الخدمات للمواطن على الوجه الاكمل.

كما تم مناقشة الشكاوي الواردة للمنطقة الجنوبية من مجلس الوزراء والجهات الاخرى موجهة بضرورة الاهتمام بالرد على جميع الشكاوى الواردة وضرورة الرد والاستجابة بشكل فورى وعاجل والتواصل مع الجهات المعنية بشأن السعى الجاد لحل وازالة اسباب الشكوى وضرورة الرد عليها.

كما وجهت فى نهاية الجولة إلى ضرورة تكثيف الحملات اليومية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق ومتابعة غلق السناتر التعليمية والالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.