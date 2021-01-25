شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى للبحوث": مستشار الرئيس يبحث معوقات إنتاج لقاح كورونا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث إن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون القطاع الصحي سيلتقي بالدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات ورئيس مركز التميز العلمي بالمركز، خلال الأيام القادمة لبحث كيفية إنهاء إجراءات وأوراق اللقاح المصرى لعلاج كورونا الذي توصل إليه علماء المركز منذ نحو 6 اشهر.

وأشار الدكتور محمد هاشم لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أنه تم ،خلال المحاضرة التي نظمها المركز لعرض الجهود المصرية لمكافحة كورونا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين ونخبة من علماء المركز عبر تقنية زووم، استعراض الجهود التي قام بها علماء المركز لمكافحة كورونا وفي مجال إنتاج اللقاحات والأدوية.



وأضاف أن الدكتور عوض تاج الدين أعلن لقائه خلال المحاضرة بالدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات للاستماع لجميع المشاكل التي المتعلقة بتحضير اللقاحات والأدوية والعمل على حلها في أسرع وقت.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات ورئيس مركز التميز العلمي بالمركز إنه منذ بدء ظهور الفيروس في مصر تلقى هو وفريق عمله المكون من 13 باحثا كافة الدعم من المركز بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتوصل إلى إنتاج لقاح مصري ضد كورونا، خاصة وأن المركز نجح من قبل في إنتاج لقاح إنفلونزا الطيور.



وأوضح أنه تم التوصل إلى إنتاج لقاح وتمت تجربته على حيوانات التجارب وأثبت فعالياته الشديدة ودرجة أمانه، حيث يحتوي على 4 بروتينات لفيروس كورونا، ما يعطي استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس.



وأضاف أنه عقب الانتهاء من العمل و تحضير اللقاح، تم التواصل مع هيئة الدواء لإنهاء الإجراءات والبدء في التصنيع، ولكن هناك بعض المعوقات التي يواجهها حاليا، آملا في حل تلك المعوقات وتجاوزها في أقرب وقت.