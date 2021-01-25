شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن رفع كفاءة المساجد بقرى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ستقوم فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، بتطوير ورفع كفاءة المساجد فى جميع القرى التى يشملها المشروع وفِى جميع توابعها، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة، بالتزامن مع خطط التنفيذ التي يضعها مجلس الوزراء، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تضافر الجهود فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملا.

وقال جمعة فى بيان له اليوم، إن الوزارة ستعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار فى إحلال أو تجديد أو فرش المساجد في أي من هذه القرى و توابعها خلال الفترة التي حددها سيادة الرئيس بثلاث سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا.

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية قد أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة فى خمسة أشهر فقط من سبتمبر 2020 إلى نهاية يناير 2021.

كما أكد بأنه قد خصص 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرش، وسيتم تنفيذها بإذن الله تعالي قبل نهاية العام المالى الحالى يونيه 2021 م بواقع 20 ألف متر شهريا بداية من فبراير القادم، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة، والمكتب الفني بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.