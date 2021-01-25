الخليج 365 في القائمة النهائية لجائزة ترو ستوري العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الموقع الرسمي لجائزة True Story- أول جائزة عالمية تستقبل ترشيحات من مراسلين عالميين بـ12 لغة أن قصة "منفى الزعيم.. رحلة البحث عن سعد زغلول في مالطا"، للزميلة مها صلاح الدين، الصحفية بقسم التحقيقات، ضمن 39 مرشحا دوليا نهائيا لنيل الجائزة، من صحف عالمية كبرى مثل مجلة النيويورك تايمز الأمريكية، وصحيفة زود دويتشه الألمانية.

اختارت جائزة True Story قصة "منفى الزعيم" ضمن أفضل 4 قصص بالعربية، من بين 10 تحقيقات من مختلف الدول العربية، و120 تقريرا صحفيا من 110 دول حول العالم، بـ 12 لغة، كانوا ضمن القائمة القصيرة للجائزة.

وسيتم دعوة الزميلة مها صلاح الدين مع المرشحين النهائيين ولجنة التحكيم، إلى مؤتمر "الريبورتاج الدولي"، أغسطس القادم، في العاصمة السويسرية بيرن، للتكريم والإعلان عن الفائزين النهائيين.

وأعلنت الجائزة أنه قد تقدم للمسابقة 1179 مشاركة حول العالم، وتم اختيار الأعمال المرشحة للفوز، وفقًا لعمق البحث وجودة القصص وتأثيرها في المجتمع.

لمشاهدة قصة منفى الزعيم:

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