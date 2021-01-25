خدمات وتشريعات.. ننشر الأجندة البرلمانية لخريجي " الوطنية للتدريب" في أول تجربة تحت القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

في أول تجربة نيابية لهم تحت قبة البرلمان يخوض مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب غمار تجربة "نائب الشعب" وذلك مع انطلاق أعمال برلمان 2021.

بداية البرلمان الحالي أتت ساخنة وذلك من خلال الاستماع لبيان الحكومة حول أعمالها خلال الفترة الماضية وعرض الوزراء لما تم في حقائبهم الوزارية، وشهدت الجلسات عدة مناقشات ساخنة ومشادات مع أعضاء الحكومة.

6 أعضاء من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن تشكيل البرلمان الحالي وهم كل من: آية مدني، رشا فايز، هادية حسني، هيام الطباخ، خالد بدوي، منال هلال.

النائبة آية مدني، خريج الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، قالت إن تجربة تواجدها بمجلس النواب تعد الأولى من نوعها، لافتة إلى أن أعمال البرلمان تشهد مناقشات ساخنة مع أعضاء الحكومة منذ اللحظة الأولى لانطلاق أعمال البرلمان.

وأضافت مدني، لمصراوي، أن الجلسات الماضية شهدت مواجهة كبيرة وأداء مميز في جميع المجالات، متابعة: "كل الملفات تفتح والحديث في كل شيء والمداخلات للنواب قوية جدا".

وأوضحت: "لازم كل مسئول تنفيذي يقوم بدوره على أكمل وجه ويعرف إن البرلمان سيقوم بدور الرقيب والمحاسب على الأداء".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ملفات الرياضة ومشكلات محافظة الوادي الجديد على رأس أولوياتها، لافتة إلى أن محافظة الوادي الجديد تعاني من نقص الكثير من الخدمات كونها محافظة نائية نوعا ما وحدودية.

النائب خالد بدوي، خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وعضو الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي مشددا على أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري بعد 30 يونيو من خلال إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإعلان عام للشباب لتمكينهم وتأهيلهم في مختلف المجالات عبر الشفافية والمصداقية في الاختيار.

وأوضح بدوي، لمصراوي، أن أداء المجموعة التي تم تمكينها في مجلس النواب من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب بادرة خير كبيرة للشعب المصري، والأداء البرلماني خلال الفترة الماضية داخل المجلس خير دليل على هذا الأمر.

وتابع: "خريجي الأكاديمية أدلوا بدلوهم في الجلسة العامة بعد بيان رئيس الوزراء وناقشت وزير التنمية المحلية في جدوى حصيلة التصالح في مخالفات البناء، والنائبة هيام الطباخ كان لها مداخلة قوية مع وزير التربية والتعليم بشأن المناهج الجديدة".

واستطرد: "النائبة رشا فايز كان لها تساؤلات مهمة أيضا حول كيفية حصول المعلمين على حقوقهم من الوزارة وإعادة تأهيل المعلم ليتوافق مع المحتوى الجديد الذي تقدمه الوزارة ويواكب عملية التطوير".

وحول أجندته التشريعية، قال: "تشمل تعديل بعض أحكام قوانين الشباب والرياضة، وتنظيم الجامعات، والأحوال المدنية، والاستثمار، وقضية الصحة والتأمين الصحي الشامل وتعميمه على كل المواطنين وجودة الخدمة التعليمية التي تقدمها الحكومة في المدارس والجامعات".