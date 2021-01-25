كريمة: مشروع "حبس المعتدي على زوجته" هدفه تحويل فقه الأسرة من شأن ديني لمدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن التقدم بمشروع قانون لمعاقبة الرجل المعتدي على زوجته بالحبس، محاولات لتحويل فقه الأسرة من شأن ديني إلى مدني، كغير المسلمين.

وأضاف كريمة في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن المولى عز وجل: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا".

وأشار أستاذ الفقه المقارن، إلى أنه يحق للرجل معاقبة زوجته الناشز، والنشوز معناه التمرد والعناد وعدم الاستجابة للوعظ، ولا الانصياع للهجران، ضربا غير مبرح، وفي السنة التطبيقية، أخرج رسول الله سواكا للضرب به، فإن أبت الزوجة بعد ذلك فمصيرها إلى حكمَين من أهله ومن أهلها، وإلا فالطلاق.

ولفت إلى أنه إذا اعتدى الرجل على زوجته دون مبرر، فلها أن ترفع دعوى تطليق للضرر، ويلتزم الزوج بالتبعات كلها، من نفقة عدة ومسكن للحاضنة ومؤخر الصداق ونفقة متعة.

قال كريمة، إن المعاقبة بغير ذلك مناف للشرع الإسلامي، وفي الواقع العملي كم من امرأة عنيدة ومتسلطة ومدللة لا يصلحها إلا الضرب الرمزي، لافتا إلى أن في الآونة الأخيرة هناك محاولات للعبث مثل إلغاء الطلاق القولي وزواج التجربة وحلة زواج المسلمة من غير المسلم، ومقاسمة الزوجة نصف ثروة زوجها، وتعديل أنصبة المواريث بمساواة الزوج والأنثى مطلقا.

وحصل "الخليج 365" على نص تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

وقالت النائبة أمل سلامة، مقدمة مشروع التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتقديمه لرئيس البرلمان خاصة أن عددا كبيرا من النواب والنائبات أبدوا حماسهم للموافقة على تعديلات القانون.

وأكدت سلامة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.

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