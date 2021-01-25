٢٨ مارس.. طعن مرتضى منصور علي عدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة ، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك ، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .

وطالب مرتضى منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣ ، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك .

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق ، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل .