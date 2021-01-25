شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى بوركينا فاسو يلتقي سكرتير اللجنة البرلمانية لتجمع دول الساحل الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير المصري في واجادوجو «إبراهيم عبدالعظيم الخولي»، السكرتير التنفيذي للجنة البرلمانية لتجمع دول الساحل الإفريقي الخمس «كارامكو تراوريه»، وتناول اللقاء الجهود الرامية لاستكمال هياكل اللجنة، ودعم عملها، وكيفية تعزيز علاقاتها الخارجية مع اتحاد البرلمانات العربية والأفريقية والإسلامية والفرانكفونية.

تجدر الاشارة إلى أن اللجنة تم تأسيسها في فبراير 2020 بواسطة برلمانات دول الساحل كمنظمة برلمانية دون إقليمية، وتلعب دوراً استشارياً للدول الخمس في مواجهة تحديات إقرار السلام والأمن والتنمية التي تواجهها.