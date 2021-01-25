شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئى الرئيس «السيسي» بعيد الشرطة 69 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يهنئه فيها بعيد الشرطة، كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية متمنياً لهم السداد والتوفيق وتحقيق ماتصبوا إليه بلدنا العزيز من رفعة ومجد وإزدهار .

ووتقدم بالتهنئة لكافة قيادات الشرطة بالجيزة، مؤكداً على ما أن تقدمه الشرطة من تضحيات وفداء في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين يمثل ملحمة بطولية تجلت فيها عظمة أبناء مصر من رجال الشرطة البواسل مقدرين الدور العظيم لهم من أجل حماية بلدنا الحبيب مصر.