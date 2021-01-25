شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة عيد الشرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء أركان حرب خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني واللواء محمد الألفي مدير امن السويس، الإثنين، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول بمعسكر قوات الأمن بحى فيصل بمناسبة عيد الشرطة ومشاركة مديرية الأمن احتفالاتهم بعيد الشرطة الـ 69 .

وقام محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد واللواء باسم العطار نائب مدير الامن ومساعدي مدير الامن والقيادات العسكرية والتنفيذية والامنية بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة عيد الشرطة.

وضع أكاليل الزهوضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بمناسبة عيد الشرطة بالسويس

وضع أكاليل الزهوضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بمناسبة عيد الشرطة بالسويس

وضع أكاليل الزهوضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بمناسبة عيد الشرطة بالسويس

وضع أكاليل الزهوضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بمناسبة عيد الشرطة بالسويس