شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة عن «علاقة الرياضة بالعامل النفسي لمواجهة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة جنوب الوادى، الإثنين، ندوة «أونلاين» بعنوان (علاقة الرياضة بالعامل النفسي لمواجهة فيروس كورونا) حاضر فيها الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الندوة بالشرح كيفية تأثير الاصابة بفيروس كورونا على الصحة النفسية وكيفية العلاج من خلال ممارسة الرياضة .

وتحدث نائب رئيس الجامعة خلال الندوة عن الحالة النفسية السلبية للمصاب والخوف من العزل الاجتماعي واختلاط الاعراض بين كورونا والإنفلونزا العادية والخوف من الإصابة بالعدوى.

كما قدم «نصاري» تعريفا للإصابة النفسية وتأثيرها في التعامل في المواقف المختلفة مشيرا إلى اهمية الاهتمام بالرعاية النفسية لكافة افراد المجتمع وعلاج المصابين.

كما تناولت الندوة كيفية السيطرة على القلق النفسي من فيروس كورونا من خلال ممارسة الرياضة، وأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة، وأهمية الرياضة في تحسين الحالة المزاجية وتقوية المناعة وزيادة الطاقة وتخفيف التوتر ومكافحة الامراض.