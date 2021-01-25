شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 779 حكمًا قضائيًا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الإثنين، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 779 أحكام قضائية ما بين جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 152 حكم بالحبس الجزئي و39 مستأنف و365 غرامة و220 مخالفة متنوعة.