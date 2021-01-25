شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «30 يونيو» تعقد اجتماعها الأول في الإسكندرية لرصد وإزالة السلبيات في مدارس الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد سعد محمد،وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، يرافقه يوسف الديب وكيل المديرية، أول اجتماع لأعضاء لجنة متابعة مدارس ٣٠ يونيو المملوكة لعناصر ينتمون إلى الإخوان المسلمين، ومديري أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية ومديرو مدارس ٣٠ يونيو بالإسكندرية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم الاثنين بمقر المديرية، الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم الخاص بمدارس ٣٠ يونيو رقم ٣٩٧ بتاريخ 26 أكتوبر الماضى، والأمر الإداري الصادر بتاريخ 2 نوفمبر الماضى، على أن تشكيل لجنة متابعة مدارس ٣٠ يونيو بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير عام إدارة المنتزه التعليمية ومدير عام إدارة العجمى التعليمية ومدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية والموجه المالي بالمديرية، على أن تقوم اللجنة بتشكيل اللجان لمتابعة المدارس التابعة لمجموعة ٣٠ يونيو وإزالة السلبيات التي تكتشفها لجان المتابعة وعلى أن يتم عرض التقارير النهائية مشفوعة بالتوصيات على رئيس مجلس إدارة مدارس ٣٠ يونيو.

وأكد وكيل الوزارة على أن الهدف من اللجان هو الارتقاء بمدارس ٣٠ يونيو ومنافستها للمدارس الخاصة واللغات والدولية خلال الفترة القادمة،ووجه بأهمية التعاون المثمر للوصول للهدف وإزالة كافة المعوقات والسلبيات والمشكلات للنهوض بمدارس ٣٠ يونيو.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن اللجان تقوم بمتابعة الأوضاع بالمدارس والنظام القائم بها بشكل أكثر شدة من الوضع الحالى، حيث سيتم إعداد تقريرين شهريا لمجلس ادارة مدارس 30 يونيو في الوزارة ،كما سيتم وضع ضوابط ومعايير جديدة لتقييم أداء المعلمين والمديرين التنفيذيين والمحاسبين الماليين والعمال بالمدارس الاربعة، واختيار أفضل العناصر بالمدارس .

وأشار إلى ان الإسكندرية تضم 4 مدارس، هي المدينة المنورة بنين والمدينة المنورة بنات وأجيال والجزيرة، مشيرا إلى انه فور ورود قرار تشكيل اللجنة سيتم ممارسة عملها على الفور.

ولفت إلى أن هدفها تقييم جميع من يعمل بتلك المدارس بمختلف المجالات والتخصصات والكوادر الإدارية والتعليمية والجميع سيكون خاضع للتقييمات التي تتم بشفافية ونزاهة وأمانة دون محسوبية أو ظلم لأحد.