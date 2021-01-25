شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يهنئ السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ69 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٦٩ لعيد الشرطة المصرية الذي يوافق ٢٥ يناير من كل عام.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات صحفية، الإثنين، بـ«تضحيات رجال الشرطة العظيمة، الذين دوماً ما يقدمون كل غالي ونفيس من أجل سلامة مصر والمصريين»، داعياً «المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا وشعبها وجيشها ورجال شرطتها ويوفقهم لما فيه صالح العباد والبلاد».

في ذات السياق، أكد «مرعي» أن «رجال الشرطة المصرية يمثلون خط الدفاع الرئيسي في حماية الأمن الداخلي للوطن، نظراً لدورهم الهام في دحر الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، هذا إلى جانب الأدوار المجتمعية والإنسانية التي يقومون بها في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين».