شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يهنئ القيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ69 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ويرافقه خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، الإثنين، مديرية أمن السويس لتقديم التهنئة إلى اللواء محمد الألفي مدير الأمن، والقيادات الامنية وافراد الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ 69، مؤكدًا على «الدور البطولي لرجال الشرطة في حفظ الامن والامان واستقرار المجتمع».

الجدير بالذكر أن عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال على يد الاحتلال الإنجليزي في الخامس والعشرين من شهر يناير 1952 ورفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي.