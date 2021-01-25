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محافظ السويس يهنئ القيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ69

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ويرافقه خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، الإثنين، مديرية أمن السويس لتقديم التهنئة إلى اللواء محمد الألفي مدير الأمن، والقيادات الامنية وافراد الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ 69، مؤكدًا على «الدور البطولي لرجال الشرطة في حفظ الامن والامان واستقرار المجتمع».

الجدير بالذكر أن عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال على يد الاحتلال الإنجليزي في الخامس والعشرين من شهر يناير 1952 ورفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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