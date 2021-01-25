شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد صلاح الحسيني الذي فقد ذراعه لحماية طفلة من قنبلة: «هحمي مصر باليد الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرائد صلاح الحسيني، أحد أبطال الشرطة المصرية والذي انقذ حياة طفلة صغيرة من انفجار قنبلة في أحد ميادين مصر، وعلى أثرها فقد ذراعه اليمني، أنه سيواصل دوره في حماية مصر.

وقال في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاحتفال الذي يشهده بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69: «أن حياتي هي جزء من بطولات رجال الشرطة للدفاع عن الوطن».

وتابع: «بعد أن انتهت رحلة العلاج وفقد ذراعي التي كنت بحمي بيها مصر، سألني صغيري عنها، قولته أيدي راحت وأنا بحمي مصر بيها، وأيدي الثانية هاكمل دفاع بيها»، وختم حديثه قائلاً: «أنا دمي وروحي فداء الوطن، أنا أقل من اللي اقدمه زملائي فداء مصر».