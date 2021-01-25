شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن لبناني ينهال بالضرب على عنصر أمن.. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يُظهر قيام مواطن بالاعتداء على عنصر في قوى الأمن الداخلي يرتدي بدلته الرسمية.

ومن المرجح في الفيديو أن أن المقطع المصّور ليس قديماً، حيث يظهر في الفيديو رجل يرتدي كمامة، كذلك يتبين من خلال الفيديو أن السيارة من دون لوحات.

ويرجح أن مكان الفيديو هو منطقة الميناء في طرابلس- شارع البلدية، وما حصل هو إشكال فردي بناءً لخلفيات قديمة، في حين أن رجل الامن كان خارج خدمته الفعلية«.