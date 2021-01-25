شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتقدم بواجب العزاء لنجلة الدكتورة عبلة الكحلاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، فى بيان اليوم الاثنين، بخالص العزاء والمواساة للدكتورة مروه يسن، الاستاذ المساعد بكلية الإعلام، فى وفاة والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي.

ودعا رئيس الجامعة أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.