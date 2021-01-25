شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة شهيد الشرطة: «أنقذ قطر من الاشتعال لإنقاذ حياة الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت زوجة الشهيد ياسر حسن، من رجال الشرطة، أن زوجها كان استثنائي ضحى بروحه مرتين، وذلك خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وقالت ارملة الشهيد: «في 2016 كان في قطر وكان هيولع وهو دخل بنفسه علشان ينقذ الناس، ولم ينتظرالحماية المدنية، كان إيمانه أن يحمي الناس»، وتابعت: «متأكدة لو كان لسه عايش، عمره ما كان هيقصر في تقديم روحه فداء شعب مصر، علشان مصر تستاهل».