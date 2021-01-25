شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه الشكر لرجال الشرطة ولأبناء الشهداء: «مصر لن ولم تنساكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنتذكر دائماً تضحيات رجال الشرطة في سبيل رفعة الوطن.

وقال الرئيس في كلمته خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69: «25 يناير ثروة قادها الشباب المخلصين، وأقول لشباب مصر أن وطنكم يحتاج لسواعدكم وجهودكم لاستكمال طريق البناء والتنمية وتحقيق امال المصريين ليوفر فرص متساوية في الحياة الكريمة».

وقال في كلمته: «لرجال الشرطة، والشعب المصري، في تلك المناسبة الوطنية التي يحفظها التاريخ للشرطة المصرية، أوجه رسالة شكر لكم جميعاً على امتداد أماكن العمل»، وتابع: «هم يواصلون الجهد لإستكمال رسالتهم العظيمة في حفظ استقرار الوطن».

وأضاف: «أوجه رسالة شكر وتقدير للشهداء في ملامح العمل الأمني، وأقول لأبنائهم أن مصر لن ولم تنساهم أبداً».