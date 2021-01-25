شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في البنك الاهلي المصري لذوي الخبرة وحديثي التخرج لمختلف التخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاح البنك الاهلي المصري على موفعه الرسمي التقدم لوظائف خالية وذلك لحديثي التخرج وذوي الخبرات حيث يمكنك تسجيل بياناتك وفقا للشروط التالية :

1- بالنسبة لحديثي التخرج



- شروط التقدم:

يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

ان يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى

ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام عند التعيين

يشترط ان يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي

- الكليات والتخصصات المطلوبة :-

تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

تكنولوجيا المعلومات

حاسبات ومعلومات

هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

حقوق

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2- بالنسبة لذوي الخبرات

شروط التقدم:

ان لا يكون للمتقدمين اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة

ان يكون المتقدمين حاصلين على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

ان يكون المتقدمين لديهم خبرة ثلاث سنوات فأكثر.

ان تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر

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