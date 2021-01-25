شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتفلون بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير بتخليد دور الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، اليوم الإثنين، حيث خرج المصريون مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول إلى التنمية بعد أن تراجعت مصر في السنوات الأخيرة وقتها، وكشفت أحداث الثورة للمصريين التيارات الإسلامية التي استولت على إرادة المصريين حتى عادت إرادتهم وتحررت في ثورة 30 يونيو، والسير نحو تحقيق التنمية الحقيقة بما يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات قومية.

وتصدر هاشتاج #25 يناير، ترند "تويتر" في مصر، خلال الساعات الماضية، واستعاد فيه المصريين ذكريات الثورة والاحتفال بهذه المناسبة التي غيرت الحياة السياسية في مصر لتصحيح المسار نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والمشروعات القومية، ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من المصريين ابتهاجا بالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.



تعليقات على الهاشتاج



تعليقات على 25 يناير

فقال مغرد: "عشر سنوات.. ذهبت إلى الثورة وعيشها ورأيت كل ما حدث هناك ولن أنسى الناس الذين ماتوا هناك. لقد حولوا حياة الكثير من الناس إلى حياة أفضل"، ومغرد ثان عبر عن تقديره لفوائد الثورة قائلا: " 10 سنوات مرت. لا تنسى أبدا".



ترند 25 يناير

وأضاف مغرد ثالث: "أود أن أقول إننا شهدنا أنها واحدة من أعظم الثورات التي رأيناها على الإطلاق، لا تنسوا من ضحى بحياته لجعل هذا المشهد رائعًا، أتمنى لو كان لدي واحد منهم وأتمنى أن أتمكن من ذلك يحدث مرة أخرى. لقد كان صوت الشباب الحقيقي"، ومغرد رابع: " يوم التذكر".



تعليقات الهاشتاج

وروى مغرد أخير ذكرياته مع ثورة 25 يناير، قائلا: "لن أنسى أبدًا ما حدث لأختي وأخي وأمي وأنا ، ولن أنسى أبدًا الخوف الذي شعرت به ، ولن أنسى أبدًا أي شيء عشته ولن أنسى أبدًا أي شخص مات. لن أنسى أبدا لن ينسى أي مصري حتى لو مرت آلاف السنين.. # 25_يناير".