شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم :تشغيل مدرسة فنية مصرية بجنوب السودان خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال العام الدراسى الحالى لاستلام مدارسنا المصرية في دولة جنوب السودان وخلال الشهور القادمة سيتم تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بولاية " واو " بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة.



وبحسب بيان صحفى صادر عن الوزارة ، إن هناك جهود تم بذلها خلال الخمس سنوات الماضية للتوسع فى التواجد المصرى بالقارة الأفريقية وتنمية العلاقات الثقافية الخارجية حيث تم عودة البعثة التعليمية المصرية بالصومال منذ العام الدراسى 2016 / 2017 ، كما تم تلبية احتياجات دولة توجو بإعارة معلمين من تخصص اللغة العربية واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال عام 2020 / 2021 لاستلام المدارس المصرية فى جنوب السودان.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بولاية واو بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة، إضافة إلى تطبيق طلب دولة ارجواى ‏بشأن إعارة معلمين لتعليم اللغة العربية و توفير المناهج الخاصة بذلك

‏وشددت وزارة التربية والتعليم، عن توفير البعثات التعليمية المصرية بدول إفريقيا والدول الناطقة بغير العربية من المعلمين مشيرا إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون تعليمي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصومال الدولية كما تم توقيع برامج تنفيذية بين مصر و ‏اليمن و الصين و ‏تونس والسعودية ورومانيا وسلطنة عمان والكويت والأردن والسودان.

‏ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم توقيع اتفاق بين مصر وجنوب السودان ومذكرات تفاهم بين مصر وحكومة دولة الجابون إلى جانب إلحاق الطلاب الوافدين فى المدارس المصرية.