شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تطوير 41 قرية بمركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المبادرات الرئاسية حققت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم اختيار 41 قرية بمركز الحسينية، تنفيذا لمبادرة تطوير القري حياة كريمة، لتأهليها بكل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي، ورفع كفاءة الطرق، والتعليم، والكهرباء، والوحدات الصحية وغيرها من كل المرافق التي تضمن حياة كريمة لأهالينا في القرى.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

طالب المحافظ الجهاز التنفيذي بالتعاون وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالقرى المختارة، لتقديم خدمات أفضل لسكانها وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى معيشتهم.

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.